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Звезда «Дедпула» хочет снять Хью Джекмана в роли камео

Культура

Фанаты расценили слова Райана Рейнольдса как предложение

Лос-Анджелес, США, 20 августа 2018, 09:08 — REGNUM  Райан Рейнольдс заявил: он хочет, чтобы Хью Джекман снялся в новом фильме о Дедпуле, но не в роли Росомахи, а в роли самого себя. Об этом 19 августа сообщил портал Screen Rant.

Актёр не стал сообщать журналистам каких-либо подробностей по этому поводу, однако некоторые фанаты Дедпула и фильмов Marvel восприняли его фразу не просто как шутку, а как явное предложение.

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Напомним, Хью Джекман не появился в фильмах «Дедпул» в образе Росомахи, несмотря на то, что перед выходом картины на экраны ходили слухи о такой возможности. Ранее актёр сказал, что он более не собирается играть Росомаху и с нетерпением ожидает того момента, когда станет известно имя его преемника.

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