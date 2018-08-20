Камбербэтч торгуется с Marvel по поводу гонорара за «Доктор Стрэндж 2»

Лос-Анджелес, США, , 08:26 — REGNUM По слухам, Бенедикт Камбербэтч и студия Marvel ведут переговоры по поводу гонорара актёра за участие в съёмках фильма «Доктор Стрэндж 2». Он может составить 7,5 млн фунтов стерлингов. Об этом 19 августа сообщил портал MovieWeb.

Слухи также говорят о том, что производство картины начнётся весной 2019 года. Фанаты, сопоставив факты, пришли к выводу, что если это правда, то сиквел «Доктор Стрэндж» может быть тем самым неизвестным фильмом четвертой фазы киновселенной Marvel, который студия собирается снимать в июне 2019 года.

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Напомним, на данный момент студия Marvel не выступила с официальным объявлением о старте проекта второй части «Доктора Стрэнджа». Режиссёр Скотт Дерриксон, снявший первый фильм, в течение нескольких месяцев выпускал тизеры по поводу сиквела. Сам Бенедикт Кэмбербэтч заявлял, что он ничего не знает по поводу того, получит ли Доктор Стрэндж второй сольный фильм.

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