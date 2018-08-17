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В Калининграде открывается фестиваль короткометражных фильмов «Короче»

Культура

37 работ хронометражем от 3 до 15 минут поборются за главные награды фестиваля

Калининград, 17 августа 2018, 10:16 — REGNUM  17 августа в Калининграде открывается VI Российский фестиваль короткометражного кино «Короче». На нем будут представлены работы хронометражем от 3 до 15 минут. Откроется фестиваль фильмом «Училка: Испытание» режиссёра Алексея Петрухина.

В 2018 году из 1500 тысяч присланных на смотр картин жюри под руководством продюсера Игоря Толстунова отобрало для конкурсного показа 37 фильмов, для внеконкурсного — около 300.

По традиции победители будут определены в четырех номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

В рамках форума будут работать различные секции. По мнению экспертов, особенно интересным ожидается показ полнометражных фильмов, «выросших» из минутных сюжетов прошлых фестивалей «Короче».

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Культурная хроника
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