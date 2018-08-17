Вышел первый трейлер продолжения «Железного кулака» Netflix

Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM Netflix выпустил первый трейлер второго сезона сериала «Железный кулак». Первую серию продолжения шоу потоковый сервис выложит на своём сайте 8 сентября 2018 года. Ролик был опубликован 16 августа на YouTube-канале компании.

«Это оружие нельзя сдерживать, его нужно использовать», — такой слоган Netflix разметил в описании к выложенному видео.

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Напомним, сериал «Железный кулак» рассказывает о приключениях Дэнни Рэнда — наследника влиятельного богача. Он чуть было не погиб вместе с родителями в авиакатастрофе, после чего провёл детство в таинственном монастыре, где его научили боевым искусствам и разрушительной технике.

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