Четверг, 16 Августа 2018 года
09:31:25 МСК

Вышел трейлер криминального триллера «Вдовы»

Культура

Вдовы погибших грабителей решают закончить их дело

Лос-Анджелес, США, 16 августа 2018, 09:06 — REGNUM  В сети появился трейлер криминального детектива «Вдовы», который снял режиссёр Стив Маккуин. Ролик был опубликован 15 августа на официальном YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox.

Главные роли в картине исполнили такие известные актёры, как Виола Дэвис («Отряд самоубийц»), Лиам Нисон («Заложница»), Мишель Родригес («Форсаж») и Джон Бернтал («Ходячие мертвецы», «Каратель»). Согласно синопсису, четыре преступника погибают в результате неудачного ограбления. Их вдовы решают закончить дело.

Читайте также: Братья погибшего Пола Уокера готовы сыграть его героя в будущих «Форсажах»

Напомним, сценарий к фильму создала писательница Гиллиан Флинн в соавторстве со Стивом Маккуином. Флинн известна благодаря своим произведениям «Острые предметы», «Тёмные тайны» и «Исчезнувшая».

Читайте ранее в этом сюжете: История одной дружбы: вышел трейлер фильма Питера Фарелли «Зелёная книга»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинотрейлеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить