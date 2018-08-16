Вышел трейлер криминального триллера «Вдовы»

Лос-Анджелес, США, , 09:06 — REGNUM В сети появился трейлер криминального детектива «Вдовы», который снял режиссёр Стив Маккуин. Ролик был опубликован 15 августа на официальном YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox.

Главные роли в картине исполнили такие известные актёры, как Виола Дэвис («Отряд самоубийц»), Лиам Нисон («Заложница»), Мишель Родригес («Форсаж») и Джон Бернтал («Ходячие мертвецы», «Каратель»). Согласно синопсису, четыре преступника погибают в результате неудачного ограбления. Их вдовы решают закончить дело.

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Напомним, сценарий к фильму создала писательница Гиллиан Флинн в соавторстве со Стивом Маккуином. Флинн известна благодаря своим произведениям «Острые предметы», «Тёмные тайны» и «Исчезнувшая».

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