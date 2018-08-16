Имя писателя Айтматова присвоят одной из улиц Астаны

Астана, , 10:18 — REGNUM Церемония присвоения одной из улиц имени советского писателя Чингиза Айтматова состоится в Астане при участии премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщает 16 августа пресс-служба правительства Киргизии.

Мероприятия состоится во время двухдневного визита Абылгазиева в Казахстан. Глава правительства Киргизии также примет участие в заседании двустороннего межправительственного совета в Астане.

Как сообщало ИА REGNUM, улица имени Чингиза Айтматова появится также на карте Екатеринбурга. Она будет находиться в новом микрорайоне на территории Октябрьского района. В июле власти Ташкента приняли решение о переименовании улицы Бодомзор в Юнсабадском районе города в улицу Чингиза Айтматова. Мероприятия приурочены к 90-летию писателя, которое отмечают в 2018 году.

Советский писатель, журналист, дипломат Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер в Киргизии. Наиболее известные его произведения — «Джамиля», «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Плаха». Скончался писатель в 2008 году в Германии.

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