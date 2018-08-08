Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM В Екатеринбурге появилась улица имени Чингиза Айтматова. Она будет находиться в новом микрорайоне на территории Октябрьского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Новый микрорайон пока строится. Он будет в границах улиц Истокский, Специалистов и Георгиевской, а также проектируемых улиц Жилой и Районной.

Чингиз Айтматов — советский писатель, журналист, дипломат. Был лауреатом Ленинской премии, Героем социалистического труда, а также трижды получал Государственную премию СССР. В 1998 году был награждён Орденом Дружбы.

Умер Чингиз Айтматов 10 июня 2008 года в возрасте 79 лет.