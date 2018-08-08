Среда, 8 Августа 2018 года
16:28:21 МСК

В Екатеринбурге появилась улица имени Чингиза Айтматова

Общество

Она будет находиться в Октябрьском районе города

Екатеринбург, 8 августа 2018, 16:08 — REGNUM  В Екатеринбурге появилась улица имени Чингиза Айтматова. Она будет находиться в новом микрорайоне на территории Октябрьского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Новый микрорайон пока строится. Он будет в границах улиц Истокский, Специалистов и Георгиевской, а также проектируемых улиц Жилой и Районной.

Чингиз Айтматов — советский писатель, журналист, дипломат. Был лауреатом Ленинской премии, Героем социалистического труда, а также трижды получал Государственную премию СССР. В 1998 году был награждён Орденом Дружбы.

Умер Чингиз Айтматов 10 июня 2008 года в возрасте 79 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Топонимика и жизнь: наименования и переименования в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить