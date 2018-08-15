Друг Эдуарда Успенского назвал причину смерти писателя

Москва, , 12:26 — REGNUM Российский детский писатель Эдуард Успенский скончался у себя дома от онкологического заболевания. Об этом рассказал друг покойного, известный композитор Геннадий Гладков.

«Да, Эдуард Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», — цитирует слова Гладкова агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что известный советский и российский детский писатель Эдуард Николаевич Успенский ушёл из жизни в Москве. На момент смерти автору книг о Чебурашке и крокодиле Гене, о Дяде Фёдоре и о коте Матроскине исполнилось 80 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в столице России может быть установлен памятник Эдуарду Успенскому.

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