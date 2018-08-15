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В Москве может быть установлен памятник Эдуарду Успенскому

Культура

Профильная комиссия Мосгордумы займется вопросом установки памятника литератору, если поступит такое предложение

Москва, 15 августа 2018, 08:16 — REGNUM  Памятник российскому детскому писателю Эдуарду Николаевичу Успенскому, который ушёл из жизни 14 августа, может быть установлен в столице России. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Да, конечно, памятник Успенскому может появиться в Москве, он достоин этого», — цитирует слова Герасимова ТАСС.

Также председатель комиссии Мосгордумы подчеркнул, что профильная комиссия займется вопросом установки памятника литератору, если поступит такое предложение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Москве после тяжёлой продолжительной болезни скончался писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский, автор любимых миллионами детей книг о Чебурашке и Крокодиле Гене, о Дяде Фёдоре и коте Матроскине и многих других. На момент смерти выдающемуся деятелю культуры исполнилось 80 лет.

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