Продюсер «Аватара 2» рассказал о ключевых моментах будущих фильмов франшизы

Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM Продюсер фильма «Аватар 2» Джон Ландау раскрыл некоторые подробности о будущей картине Джеймса Кэмерона. Его слова 14 августа передал портал MovieWeb.

По словам Ландау, события в сиквелах будут происходить на всё той же Пандоре, он пояснил, что народ На`Ви проживает лишь на маленьком участке этой планеты. Будущие фильмы будут рассказывать о событиях, происходящих в других зонах, где проживают иные виды живых существ. Продюсер также рассказал о том, что в будущих фильмах могут появиться существа, которых могли видеть посетители 3D-аттракциона Avatar Flight of Passage.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало — режиссёр Джеймс Кэмерон дал понять, что основные события «Аватара 2» будут происходить под водой. Он рассказал, что его команда долгое время пыталась решить проблему съёмок при переходе из водной среды в воздушную. На разработку соответствующей технологии ушло около года.

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