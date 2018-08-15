Седан проекта «Кортеж» появится в фильме «Притяжение 2» Федора Бондарчука

Москва, , 09:22 — REGNUM Автомобиль Aurus Senat, известный также как седан проекта «Кортеж» станет одним из героев нового фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2». Об этом 14 августа сообщил журнал «За рулём».

Никаких подробностей по поводу будущего фильма и роли в нём автомобиля издание не сообщает. На данный момент информации о второй части «Притяжения» очень мало, съёмки проходя в обстановке полной секретности.

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Напомним, первая часть фильма вышла на большие экраны российских кинотеатров в январе 2017 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автомобиль Aurus Senat покажут широкой публике на предстоящем Московском автосалоне.

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