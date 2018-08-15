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Автор «Игры престолов» объяснил свою тягу к убийствам персонажей

Культура

Джордж Мартин рассказал о влиянии на него произведений Джона Толкина

Автор «Игры престолов» объяснил свою тягу к убийствам персонажей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рыцари

Санта-Фе, США, 15 августа 2018, 08:03 — REGNUM  Писатель Джордж Мартин рассказал поклонникам о том, почему в его книгах умирает так много персонажей. Его слова 14 августа передало издание The Telegraph.

Автор цикла «Песнь льда и огня» рассказал, что когда ему было 13 лет, на него большое впечатление произвела сцена смерти Гэндальфа в трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Писатель пояснил, что Толкин нарушил негласное правило, согласно которому главный герой не может умереть.

«Ты не можешь убить Гэндальфа. Конан не умер в книгах про Конана, понимаешь? Толкин просто нарушил это правило и за это я буду всегда его любить», — сказал Мартин.

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Напомним, по некоторым подсчётам, в течение семи сезонов сериала «Игра престолов» в кадре погибли более 150 тыс. персонажей. Смерть настигла некоторых любимых героев поклонников сериала, нескольких злодеев и множество ни в чём не повинных жителей Вестероса.

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