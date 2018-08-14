Компания Fox работает над новым полнометражным мультфильмом «Симпсоны»

Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Кинокомпания Fox начала производство второго полнометражного мультфильма по вселенной «Симпсонов», спустя 11 лет после того, как мир увидел картину «Симпсоны в кино». Об этом 14 августа сообщил портал Daily Mail.

Также сообщается, что Fox сейчас работает над полнометражкой по сериалу «Гриффины» (Family Guy) и «Закусочная боба» (Bob's Burgers). Эта информация была озвучена в статье, которая посвящена теме поглощения Disney материнской компании 21st Century Fox.

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Напомним, для того, чтобы зрители смогли увидеть первый полнометражный анимационный фильм по «Симпсонам» потребовалось около 20 лет (персонажи впервые появились на экранах 17 сентября 1987 года). Общемировые сборы фильма «Симпсоны в кино» составили более $527 млн.

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