Бенисио Дель Торо снимется в драме Оливера Стоуна «Ложь во спасение»

Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Бенисио Дель Торо воссоединится с Оливером Стоуном на съёмочной площадке фильма «Ложь во спасение» (White Lies). Об этом 13 августа сообщил портал Collider.

Отмечается, что фильм будет представлять собой некую «интимную» драму трёх поколений, события которой происходят в Нью-Йорке. Сценарий к картине написал сам Стоун, в центре повествования будет находиться мужчина по имени Джек (Бенисио Дель Торо), родители которого когда-то развелись.

Джек понимает, что он повторяет ошибки своего отца. Чувствуя себя находящимся в ловушке, он отдаётся похоти, но не находит в ней выхода. В итоге главный герой встречает женщину, которая живёт совершенно иначе.

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Напомним, последним фильмом Бенисио Дель Торо стала картина «Убийца 2: Против всех». Фильм вышел на большие экраны в июне 2018 года, в нём также снялись Джош Бролин и Изабела Монер.

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