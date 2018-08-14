Первый гей в фильмах Disney: ЛГБТ-собществу не понравился актёр

Лос-Анджелес, США, , 11:03 — REGNUM Комедийный актер Джек Уайтхолл стал очередной жертвой критики ЛГБТ-сообщества после того, как объявил, что он сыграет первого гей-персонажа в истории Disney. Об этом 14 августа сообщил портал SBS News.

Ранее Уайтхолл сообщил, что он был «удостоен» сыграть роль гей-персонажа в фильме «Путешествие по джунглям» (Jungle Cruise), главные роли в котором исполнят Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. Однако вскоре после его заявления некоторые пользователи соцсетей выразили своё негодование. Они заявили, что данная роль должна была достаться актёру, который является открытым геем.

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Напомним, ранее актриса Руби Роуз, являющаяся открытой лесбиянкой, удалила свою страницу в Twitter после того, как на неё обрушилась с критикой часть ЛГБТ-сообщества. Было объявлено, что Роуз исполнит роль роль Бэтгёрл в новом сериале, однако некоторые пользователи сети посчитали, что на эту роль стоило взять менее известную актрису, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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