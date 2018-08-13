Дуэйн Джонсон назвал Криса Хемсворта распутником

Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Дуэйн Джонсон оригинально поздравил своего коллегу Криса Хемсворта с днём рождения. Видео с поздравлением он разместил 12 августа на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BmXCNR8lCMv/

Актёр спел песню на манер Happy Birthday, в которой говорится о том, что Хемсворт является лучшим, но сразу после «Эванса, Пайна и Пратта». Джонсон также употребил по отношению к коллеге выражение Australian man whore, которое можно перевести как «австралийский распутник».

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Напомним, Крис Хемсворт родился 11 августа 1983 года в Мельбурне. Сейчас актёр снимается в спин-оффе фильа «Люди в чёрном». Режиссёром новой картины стал Ф. Гэри Грей.

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