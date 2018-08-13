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Минкульт РФ планирует изменить устав Фонда кино — СМИ

Культура

Основное изменение должно быть внесено в механизм утверждения главы фонда, а также в механизм по контролю расходования средств бюджета

Москва, 13 августа 2018, 07:27 — REGNUM  Министерство культуры России направило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложения, касающиеся изменения устава Фонда кино. Об этом сообщает 13 августа РБК.

Основное изменение должно быть внесено в механизм утверждения главы фонда, а также в механизм по контролю расходования средств бюджета, выделяемого организации государством, утверждается в материале.

По мнению Минкульта РФ, руководитель Фонда кино должен назначаться правительством страны по представлению ведомства, также министерство намерено осуществлять контроль за расходованием средств, выделяемых фонду.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля представители Фонда кино подчеркнули, что кинокомпания Enjoy Movies вернула фонду задолженность в размере 50 млн рублей, которая образовалась в результате создания и выпуска в прокат фильма «Защитники».

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