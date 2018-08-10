В Москву впервые привезли японское искусство Ябусамэ

Москва, , 22:47 — REGNUM Жители и гости Москвы 11 августа смогут увидеть традиционное японское искусство конной стрельбы из лука — Ябусамэ. Специализированное представление устроят на Московском ипподроме в рамках «Недели Японии в Москве», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В России данный вид боевого искусства будет продемонстрирован впервые.

В преддверии японского выступления в Москве также прошёл торжественный парад, посвящённый традиционной амуниции для Ябусамэ. По главной аллее ВДНХ прошли японцы, одетые в исторические доспехи. Гости парада увидели древнее облачение охотников, их оружие, а также конную амуницию.

Помимо парада на ВДНХ, москвичи и гости города смогут увидеть выставку амуниции японских лучников 11 августа в Колонном зале Московского ипподрома. Кроме того, особенную программу 11 августа представят посольство Японии в России совместно с Министерством спорта РФ и Федерацией конного спорта России — они проведут показательные выступления по Ябусамэ в исполнении представителей японской школы «Огасавара-рю».

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 22 августа в Москве проходит крупнейший в России исторический фестиваль «Времена и эпохи». На столичных бульварах будут соединены в единый десятикилометровый маршрут 17 площадок исторической реконструкции разных временных эпох.

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