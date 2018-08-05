Крупнейший исторический фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве

Москва, , 12:06 — REGNUM С 10 по 22 августа в Москве пройдет крупнейший в стране Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи».

Почти на две недели центр города благодаря красочным декорациям, ярким костюмам прошлого, интерактивным мероприятиям превратится в культовые места и знаменитые времена истории. Причем, от каменного века до советской оттепели и перестройки. Всего будет задействовано 30 площадок, 17 их них на Бульварном кольце.

Перемещаясь по бульварам и скверам, можно будет оказаться и у кострища древнего человека (Петровский), и в лагерях русской и наполеоновской армий времен Отечественной войны 1812 года (Тверской), и в античном греческом храме Ники Аптерос (Покровский), и в американском городке времен Гражданском войны Севера и Юга с настоящей почтой и салуном (Яузский).

Можно также побывать на Русско-турецкой войне 1887−1888 гг. или посидеть в московском трактире конца XIX века (Рождественский). А на Никитском бульваре можно будет самому под руководством опытных каменщиков, кузнецов, плотников принять участие в строительстве замка XIII века. Чистопрудный бульвар представит сразу три площадки — ладью викингов IX—XI веков, поселение раннего Средневековья и древнерусский хутор Х века.

Также пройдут показательные рыцарские бои и соревнования по историческому фехтованию (Пушкинская площадь). К ним присоединятся менестрели, танцоры и акробаты.

В общем, программа фестиваля необыкновенно многообразна и масштабна. Пройти все площадки за одни день не представляется возможным. Да и нет смысла — можно растянуть удовольствие на несколько дней.