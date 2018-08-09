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Новую номинацию ввели для премии «Оскар»

Культура

Очередную премию вручат 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе

Вашингтон, 9 августа 2018, 14:20 — REGNUM  Американская академия киноискусств добавила еще одну номинацию для премии «Оскар». Награду будут вручать за достижения в популярном кинематографе, говорится в Twitter академии.

«Создается новая категория, посвященная достижениям в популярном кино», — говорится в сообщении.

Что именно будут считать при этом «популярным кино», не уточняется. Еще одно нововведение касается периода трансляции. Она будет длиться три часа и, как ожидают организаторы, станет «более доступной».

В следующий раз «Оскара» вручат 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Церемония состоится в Dolby Theater. В 2020 году вручение «Оскара» запланировали на 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года 90-ю церемонию вручения премии посмотрели 26,5 млн жителей США. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Однако провальной была и 89-я церемония — зрительские рейтинги были минимальными за десять лет.

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Премия «Оскар»
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