В Москве 9 августа простятся с художником Аркадием Шером

Москва, , 15:21 — REGNUM Родные и близкие, коллеги и почитатели таланта художника Аркадия Шера проводят в последний путь создателя всенародно любимых советских мультфильмов «Каникулы в Простоквашино» 9 августа в Москве. Об этом сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм», где Шер работал с 1959 года в течение более 30 лет.

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Церемония прощания состоится 9 августа в ритуальном зале Центральной клинической больницы, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, советский художник-мультипликатор Аркадий Шер скончался 7 августа в Москве в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Помимо «Простоквашино», он работал над персонажами таких мультфильмов, как «Переменка № 2», «Приключения Васи Куролесова», «Сладкий родник». Аркадий Шер также был автором и иллюстратором книг «Тридесятые сказки», «Попался волчок на крючок».

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