Умер художник-постановщик Аркадий Шер, создавший Дядю Фёдора и Матроскина

Москва, , 14:42 — REGNUM Советский художник-мультипликатор, создатель персонажей мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Аркадий Шер скончался в возрасте 84 лет, сообщил 7 августа Союз кинематографистов России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85 году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера. Тяжелая невосполнимая утрата. Его творчество навсегда останется в памяти благодарных зрителей», — говорится в сообщении.

Аркадий Шер в 1959—1992 годах работал на киностудии «Союзмультфильм», сначала — прорисовщиком, а затем — художником-постановщиком.

Помимо «Простоквашино», работал над персонажами таких мультфильмов как «Переменка № 2», «Приключения Васи Куролесова», «Сладкий родник», «От двух до пяти», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Как ослик грустью заболел», «Кот, который умел петь», «Стереотипы», «Кважды ква», «Бал цветов».

Аркадий Шер также был автором и иллюстратором книг «Тридесятые сказки», «Попался волчок на крючок».