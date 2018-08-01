Спор «Союзмультфильма» с Успенским о правах на «Простоквашино» разрешён

Москва, , 12:19 — REGNUM В споре о правах на персонажей мультфильма «Простоквашино», который возник между киностудией «Союзмультфильм» и писателем Эдуардом Успенским, поставлена точка. Об этом сегодня, 1 августа, сообщила пресс-служба киностудии.

Читайте также: Успенский пожаловался Путину на «Союзмультфильм»

»Союзмультфильм» заинтересован в урегулировании конфликта с Успенским

По условиям соглашения, Успенский передаёт студии право на использование трёх оригинальных сценариев («Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино») и ещё десяти не экранизированных историй из цикла «Простоквашино».

Ранее по теме: «Это перебор»: соцсети возмутила новая версия «Простоквашино»

Героев из «Простоквашино» ждут новые приключения

Кроме того, «Союзмультфильму» теперь принадлежит исключительная лицензия на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием «Простоквашино».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором пожаловался, что продолжение известного мультфильма «Простоквашино» студия ФГУП ТПО «Союзмультфильм» собирается снимать без его разрешения. В свою очередь в студии «Союзмультфильм» отметили, что авторские права Эдуарда Успенского не нарушены, так как новые серии мультфильма «Простоквашино» не предполагают использования сюжетов произведений детского писателя.

При этом компания обратилась к представителям Эдуарда Успенского с предложением выплатить ему сумму в размере 5 млн рублей за произведения, которые тот создал после выхода последней серии мультфильма «Простоквашино». Писатель посчитал эту сумму явно недостаточной.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьерное возвращение «Простоквашино» прошло в соцсетях