Мэрия Первоуральска по суду примет на баланс объект культурного наследия

Первоуральск, Свердловская область, , 09:16 — REGNUM В Свердловской области администрацию города Первоуральска обязали оформить право собственности на 25/36 доли в праве общей собственности на дом, являющийся объектом культурного наследия (ОКН). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дом «Городской усадьбы XIX века» был признан объектом культурного наследия ещё в декабре 1987 года, а в 1991 году принят на государственную охрану. Ранее дом считался жилым и в нём проживали люди, однако впоследствии собственники умерли, а их имущество в виде долей в доме не было унаследовано. Более того, впоследствии было установлено, что дом находится в неудовлетворительном состоянии и не может быть использован для жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура на основании действующего законодательства и в целях сохранения ОКН обратилась в суд о передаче выморочного имущества в собственность администрации Первоуральска. Суд обязал городскую мэрию принять «Городскую усадьбу XIX века» на баланс, что впоследствии позволит муниципальным властям обеспечить сохранность объекта культурного наследия.

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Позже городская администрация Первоуральска обжаловала решение суда первой инстанции, но безуспешно.

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Отметим, что долгое время «Городская усадьба XIX века» находилась под опекой уникального фольклорного первоуральского коллектива «Народный дом». В 2016 году по решению администрации города он был расформирован, а оставленной без присмотра усадьбе мог угрожать снос.

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Тем не менее активисты «Народного дома» продолжили работу на общественных началах и не стали оставлять усадьбу без присмотра. Более того, они начали обращаться в различные инстанции, требуя принять меры по сохранению объекта культурного наследия.