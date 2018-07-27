Роль матери Элтона Джона досталась звезде «Мира юрского периода»

Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Актерский состав фильма «Человек-ракета» (Rocketman) про жизнь Элтона Джона пополнился новым именем, актриса Брайс Даллас Ховард («Мир юрского периода», «Сумерки») исполнит роль матери популярного певца. Об этом 26 июля сообщил портал Digital Spy.

Таким образом, актриса исполнит роль Шейлы Айлин Дуайт, а главная роль в будущем фильме, как уже известно, принадлежит Тэрону Эджертону. Картина расскажет о жизни Элтона Джона, о том как быстро росла его популярность, а также о лечении его наркотической и алкогольной зависимостей.

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Напомним, будущий фильм не будет биографической картиной в привычном понимании, как ранее сообщило ИА REGNUM, Терон Эджертон описал его как «фантастический мюзикл».

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