Пятница, 27 Июля 2018 года
10:15:17 МСК

«Почему бы и нет?»: Райан Джонсон объяснил удаление 22 тыс.публикаций

Культура

Режиссёр считает — после того как тролли использовали их в качестве «боеприпасов», это кажется ему вполне нормальным

Лос-Анджелес, США, 27 июля 2018, 09:27 — REGNUM  Райан Джонсон объяснил, почему он ранее удалил более 22 тыс. записей своего Twitter-аккаунта после того, как стало известно об увольнении Джеймса Ганна с должности режиссёра третьей части фильма «Стражи галактики». Соответствующую публикацию режиссёр разместил 26 июля на своей странице.

Кинематографист заявил, что он сделал это не по чьему-то приказу, это было его собственное решение. Джонсон сказал — он не думает, что вообще когда-либо писал что-то плохое в Twitter, но за девять лет могло быть всякое. Режиссёр добавил — если сегодня стало нормой то, что тролли начали использовать историю публикаций в качестве оружия, то «почему бы и нет?».

Читайте также: Галактика без режиссёра — «Стражи Галактики» осиротели

Напомним, Джеймс Ганн лишился должности режиссёра «Стражей галактики 3» после того, как пользователи сети, которым не понравилась его критика в адрес президента США Дональда Трампа, нашли публикации режиссёра десятилетней давности. Оказалось, что тогда Ганн позволял себе шутки на темы насилия и педофилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Райан Джонсон подчистил страницу в Twitter после увольнения Джеймса Ганна

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить