«Почему бы и нет?»: Райан Джонсон объяснил удаление 22 тыс.публикаций

Лос-Анджелес, США, , 09:27 — REGNUM Райан Джонсон объяснил, почему он ранее удалил более 22 тыс. записей своего Twitter-аккаунта после того, как стало известно об увольнении Джеймса Ганна с должности режиссёра третьей части фильма «Стражи галактики». Соответствующую публикацию режиссёр разместил 26 июля на своей странице.

Кинематографист заявил, что он сделал это не по чьему-то приказу, это было его собственное решение. Джонсон сказал — он не думает, что вообще когда-либо писал что-то плохое в Twitter, но за девять лет могло быть всякое. Режиссёр добавил — если сегодня стало нормой то, что тролли начали использовать историю публикаций в качестве оружия, то «почему бы и нет?».

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Напомним, Джеймс Ганн лишился должности режиссёра «Стражей галактики 3» после того, как пользователи сети, которым не понравилась его критика в адрес президента США Дональда Трампа, нашли публикации режиссёра десятилетней давности. Оказалось, что тогда Ганн позволял себе шутки на темы насилия и педофилии.

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