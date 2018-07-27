Фильм «Все знают» с Бардемом и Круз выйдет в России под другим названием

Москва, , 08:59 — REGNUM В российский кинопрокат лента Todos lo saben с Хавьером Бардемом и Пенелопой Круз выйдет под названием «Лабиринты прошлого». Об этом 27 июля сообщил портал Ovideo.

Стоит отметить — изначально картина Асгара Фархади должна была показываться в нашей стране под названием «Все знают». Премьера фильма в России запланирована на 20 сентября 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировая премьера этого фильма Фархади состоялась в мае 2018 года — картина открывала Каннский кинофестиваль. Фильм рассказывает о том, как один свадебный день и одно происшествие полностью меняет жизнь бывшей пары.

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