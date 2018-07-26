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«Не смейте сомневаться»: вышел новый трейлер фильма «Т-34»

Культура

На большие экраны картина Алексея Сидорова выйдет в декабре 2018 года

«Не смейте сомневаться»: вышел новый трейлер фильма «Т-34»
Цитата из к/ф «Т-34». Реж. Алексей Сидоров. 2018. Россия

Москва, 26 июля 2018, 21:25 — REGNUM  Вышел очередной трейлер фильма «Т-34» российского режиссёра Алексея Сидорова, в котором зрителям показали новые кадры предстоящей картины. Ролик был опубликован 26 июля на YouTube-канале «Россия 24».

Российским танкистам, попавшим в плен, нацистское руководство предлагает выступить в роли экипажа захваченного новейшего танка Т-34. Предполагается, что на них в процессе учений будут тренироваться танкисты вермахта. Но в итоге команда младшего лейтенанта Ивушкина (Александр Петров) совершает дерзкий побег.

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Напомним, бюджет фильма составил 550 млн рублей. Премьера картины запланирована на 27 декабря 2018 года. В фильме кроме Александра Петрова снялись такие актёры, как Виктор Добронравов, Винценц Кифер и Ирина Старшенбаум.

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