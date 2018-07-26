Картина российских режиссёров вошла в программу Венецианского кинофестиваля

Рим, , 12:21 — REGNUM Картина российских режиссёров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», вошла в конкурсную программу «Горизонты» 75-го Венецианского кинофестиваля. Об этом было объявлено на официальной пресс-конференции руководства кинофорума в Риме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить — после того как Андрей Кончаловский решил отозвал заявку на участие своего фильма «Грех» из-за неготовности, киноработа Меркуловой и Чупова стала на 75-м Венецианском кинофестивале единственной российской картиной, вошедшей в конкурсную программу. Сюжет драмы «Человек, который удивил всех» расскажет зрителям о выживании в сибирской глубинке.

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Напомним, картина создавалась при поддержке Министерства культуры РФ, над её созданием работали кинематографисты России, Франции и Эстонии. Главные роли в фильме исполнили Павел Майков, Наталия Кудряшова, Евгений Цыганов и Юрий Кузнецов.

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