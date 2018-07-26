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Картина российских режиссёров вошла в программу Венецианского кинофестиваля

Культура

Фильм «Человек, который удивил всех» сняли Наталия Меркулова и Алексей Чупов

Рим, 26 июля 2018, 12:21 — REGNUM  Картина российских режиссёров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», вошла в конкурсную программу «Горизонты» 75-го Венецианского кинофестиваля. Об этом было объявлено на официальной пресс-конференции руководства кинофорума в Риме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить — после того как Андрей Кончаловский решил отозвал заявку на участие своего фильма «Грех» из-за неготовности, киноработа Меркуловой и Чупова стала на 75-м Венецианском кинофестивале единственной российской картиной, вошедшей в конкурсную программу. Сюжет драмы «Человек, который удивил всех» расскажет зрителям о выживании в сибирской глубинке.

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Напомним, картина создавалась при поддержке Министерства культуры РФ, над её созданием работали кинематографисты России, Франции и Эстонии. Главные роли в фильме исполнили Павел Майков, Наталия Кудряшова, Евгений Цыганов и Юрий Кузнецов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Грех» Кончаловского не будет представлен на Венецианском кинофестивале

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