Вестерн-сериал братьев Коэнов и Netflix превратился в полнометражную ленту

Лос-Анджелес, США, , 11:25 — REGNUM Сериал-антология «Баллада о Бастере Скраггсе», который снимали режиссёры Итан и Джоэл Коэны для Netflix, внезапно превратился в полнометражный фильм, мировая премьера которого пройдёт на 75-м Венецианском кинофестивале. Об этом 25 июля сообщил журнал Variety.

Длительность картины составит 132 минуты. При этом лента сохранит формат антологии, состоящей из шести разных историй. Сами братья Коэны отметили, что они всегда любили антологии, особенно итальянские антологии 60-х годов XX века.

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Напомним, роль главного героя — ковбоя Бастера Скраггса исполнил Тим Блейк Нельсон, знакомый зрителям по фильмам «Фантастическая четверка» (2015), «Невероятный халк» (2008) и «О, где же ты, брат» (2000).

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