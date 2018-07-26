В российских городах пройдет ретроспектива Стэнли Кубрика

Москва, , 10:01 — REGNUM Сегодня, 26 июля, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске стартует ретроспектива Стэнли Кубрика. Проект «Иноекино» покажет фильмы «Тропы славы», «Доктор Стрейнджлав», «Заводной апельсин», «Барри Линдон», «Сияние», «Цельнометаллическая оболочка» и «С широко закрытыми глазами».

«Тропы славы»

Фильм снят по книге «Тропы славы» Хамфри Кобба и рассказывает о событиях Первой мировой войны. Премьера картины состоялась в 1957 году. Однако популярность лента приобрела только с началом войны во Вьетнаме. В течение 1960-х годов за ней закрепилась репутация едва ли не лучшего антивоенного фильма. Кирк Дуглас стал называть роль полковника Дакса лучшей в своей актёрской карьере.

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»

В то время, как Кубрик снимал этот фильм, Сидни Люмет работал над «Системой безопасности» — картиной с идентичной тематикой, но более мрачной и реалистичной. Режиссёр боялся, что его лента выйдет на экраны второй и соберет небольшую кассу. Но опасения оказались напрасными. «Доктор Стрейнджлав» вышел на восемь месяцев раньше фильма-конкурента и собрал более $9,4 млн при бюджете в $1,8 млн.

«Заводной апельсин»

Работать над экранизацией книги Энтони Бёрджесса Кубрик согласился не сразу. Однако в итоге фильм получил четыре номинации на премию «Оскар», три — на «Золотой глобус» и еще семь номинаций на премию Британской академии. В то же время в прессе картину обвинили в пропаганде насилия, а самому режиссёру стали приходить анонимные смертельные угрозы. Кубрик был вынужден изъять фильм из проката в Великобритании. Лента снова появилась на британских экранах уже после смерти режиссёра в 2000 году.

«Барри Линдон»

Эта картина широко признана одной из вершин исторического («костюмного») кинематографа. Чтобы добиться реалистичности в изображении середины XVIII века, Кубрик использовал не только подлинные декорации, но и костюмы. Кроме того, все съёмки велись на натуре, а интерьеры были освещены только естественным дневным светом либо свечами. Фильм получил 15 наград, среди которых четыре премии «Оскар».

"Сияние»

Одну из самых известных экранизаций Стивена Кинга сам писатель не жаловал. Он признал фильм одной из худших киноадаптаций своих книг. Критики придерживались похожего мнения — в год выхода на экраны картина получила множество негативных рецензий. Однако сейчас картина стабильно входит в первую сотню списка 250 лучших фильмов на сайте IMDb, а также занимает 32-ое место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей портала.

«Цельнометаллическая оболочка»

Фильм снят по роману Густава Хэсфорда «Старики» о войне во Вьетнаме. Он получил множество наград, в том числе номинацию на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. В съемках картины принимали участие малоизвестные актёры. Режиссёр специально не хотел брать в фильм звезд первой величины, чтобы не раздувать бюджет и показать «обычных» парней.

«С широко закрытыми глазами»

Последний фильм Кубрика вышел на экраны через несколько месяцев после смерти режиссёра. Эротический триллер стал самым личным фильмом Кубрика. Мнения кинокритиков о картине были полярно противоположными: одни называли его самым неудачным фильмом Кубрика, другие — последним шедевром режиссёра.

Ретроспектива пройдет в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). В Москве фильмы представят Антон Долин, Нина Цыркун, Никита Карцев и другие кинокритики. В Санкт-Петербурге — кинокритик Михаил Трофименков и кинопродюсер Владислав Пастернак. В Новосибирске фильмы представит куратор программы и кинокритик Максим Селезнев.

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