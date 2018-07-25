Среда, 25 Июля 2018 года
13:05:38 МСК

Эмма Томпсон вернётся в роли Агента О в спин-оффе «Людей в чёрном»

Культура

Съёмки картины уже начались в Лондоне

Эмма Томпсон вернётся в роли Агента О в спин-оффе «Людей в чёрном»
Цитата из х/ф «Персонаж». Реж. Марк Форстер. 2006. США
Эмма Томпсон в роли Карэн Эйфелл

Лос-Анджелес, США, 25 июля 2018, 12:42 — REGNUM  В будущем спин-оффе «Людей в черном» снимется Эмма Томпсон, которая в оригинальной трилогии исполнила роль агента О — руководителя секретной правительственной организации. Об этом 24 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, Томпсон составит компанию Крису Хемсворту, Тессе Томпсон и Лиаму Нисону на съёмочной площадке фильма режиссёра Феликса Гэри Грея. По имеющейся информации, съёмки картины начались в июле 2018 года в Лондоне. Отмечается, что Эмма Томпсон будет играть того же персонажа.

Читайте также: Фестиваль «Вече» в Великом Новгороде представит две всероссийские премьеры

Напомним, сценарий к будущей картине создавали писатели Мэттью Холлауэй и Арт Маркум, ранее работавшие над такими проектами, как «Железный человек» и «Трансформеры: Последний рыцарь». Премьера спин-оффа «Людей в чёрном» пройдёт 14 июня 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд США отклонил иск о плагиате к создателям фильма «Форма воды»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить