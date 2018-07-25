Эмма Томпсон вернётся в роли Агента О в спин-оффе «Людей в чёрном»

Лос-Анджелес, США, , 12:42 — REGNUM В будущем спин-оффе «Людей в черном» снимется Эмма Томпсон, которая в оригинальной трилогии исполнила роль агента О — руководителя секретной правительственной организации. Об этом 24 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, Томпсон составит компанию Крису Хемсворту, Тессе Томпсон и Лиаму Нисону на съёмочной площадке фильма режиссёра Феликса Гэри Грея. По имеющейся информации, съёмки картины начались в июле 2018 года в Лондоне. Отмечается, что Эмма Томпсон будет играть того же персонажа.

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Напомним, сценарий к будущей картине создавали писатели Мэттью Холлауэй и Арт Маркум, ранее работавшие над такими проектами, как «Железный человек» и «Трансформеры: Последний рыцарь». Премьера спин-оффа «Людей в чёрном» пройдёт 14 июня 2019 года.

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