Фестиваль «Вече» в Великом Новгороде представит две всероссийские премьеры

Великий Новгород, , 11:12 — REGNUM В основную программу XII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече», который состоится в Великом Новгороде с 21 по 25 сентября, вошли девять исторических фильмов, при этом два из них будут представлены впервые. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского областного театрально-концертного агентства, это фильм «Непрощённый» Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли и фильм «Русский европеец», съёмки которого пока не завершены — фильм будет смонтирован к фестивалю.

Известно, что эксклюзивный предпремьерный показ фильма «Непрощённый» состоится в Великом Новгороде 21 сентября сразу после церемонии открытия фестиваля. Российская премьера этого фильма назначена на неделю позже — 27 сентября.

В рамках фестиваля будет представлена специальная программа к столетию ВГИКа. Председатель жюри Владимир Хотиненко даст мастер-класс для молодёжи, решившей связать свою жизнь с кино. В состав жюри также вошли актрисы Наталья Варлей и Татьяна Яковлева.

Показы исторических фильмов в рамках фестиваля состоятся не только в Великом Новгороде. Фестивальные фильмы смогут увидеть жители Валдая, Чудово, Старой Руссы, Малой Вишеры и посёлка Крестцы.

Напомним, фестиваль исторических фильмов «Вече» проводится с 2003 года. Президент фестиваля — народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина.