В перезагрузке сериала «Баффи» главная героиня будет чернокожей

Бербанк, США, , 12:39 — REGNUM Сериал «Баффи — истребительница вампиров» получит перезагрузку, в которой снимутся множество темнокожих актёров. Главная актриса также может оказаться темнокожей. Об этом 22 июля сообщил сайт телеканала CNN со ссылкой на пресс-службу Fox 21 Television Studios.

Представители компании заявили — как и в случае оригинала, будущее шоу будет очень разнообразным. Они отметили, что некоторые моменты сериала можно будет рассматривать как метафоры проблем, стоящих перед сегодняшним обществом. Возможно, студия вновь привлечёт к созданию сериала Джосса Уидона. Ожидается, что первый эпизод будущего шоу может выйти в конце 2019 года.

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Напомним, оригинальный сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил на телеканалах Warner Bros. и United Paramount Network (UPN) в период с марта 1997 года по май 2003. Главную роль в шоу исполнила Сара Мишель Геллар.

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