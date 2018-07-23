Понедельник, 23 Июля 2018 года
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Создатель «Симпсонов» и Netflix выпустил новый трейлер «Разочарования»

Культура

Первый эпизод шоу будет выложен на потоковом сервисе 17 августа 2018 года

Нью-Йорк, США, 23 июля 2018, 08:01 — REGNUM  Netflix выложил в сеть новый трейлер мультсериала «Разочарование» (Disenchantment), создателем которого выступил Мэтт Грейнинг — автор «Симпсонов». Ролик был опубликован 22 июля на портале Screen Rant.

Новое видео компания впервые продемонстрировала на фестивале Comic-Con, который сейчас проходит в Сан-Диего (штат Калифорния, США). В ролике показано, как принцесса Бин и её приятель Эльфо отправятся навстречу приключениям.

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Напомним, о том, что потоковый сервис Netflix покажет своим подписчикам новое творение создателя «Симпсонов», ИА REGNUM сообщило в мае 2018 года. Компания начнёт показывать шоу 17 августа 2018 года.

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