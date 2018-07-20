Первые карды девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» появились в сети

Нью-Йорк, США, , 13:49 — REGNUM Телеканал AMC выложил в сеть первые кадры девятого сезона популярно сериала «Ходячие мертвецы». Фотографии были опубликованы 19 июля на портале Express.

На снимках запечатлены актеры Норман Ридус и Данай Гурира в образах Дэрила Диксона и Мишонн. Также зрители могу видеть Мэгги (Лорен Коэн), Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и Моргана (Ленни Джеймс).

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, в девятом сезоне «Ходячих мертвецов» Эндрю Линкольн, исполняющий роль главного героя — бывшего шерифа Рика Граймса, покинет сериал. Создатель шоу Роберт Киркман намекнул на то, что уход актера и его персонажа будет связан с чем-то особенным, что продюсеры приготовили фанатам.

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