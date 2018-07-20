Лос-Анджелес, США, , 09:24 — REGNUM Появился новый трейлер четвёртого сезона сериала «Лучше звоните Солу», в котором будет показано превращение адвоката Джеймса МакГилла в «криминального адвоката» Сола Гудмана. Ролик был опубликован 19 июля на YouTube-канале Rotten Tomatoes.

Согласно заявлениям актера Боба Оденкерка, который играет МакГилла, в новом сезоне сериал перейдёт на совершенно иной уровень. В частности, в нём будет показана иная сторона отношений его героя и юриста Ким Векслер, в которую он влюблён. Первый эпизод продолжения шоу канал AMC покажет 6 августа 2018 года.

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Напомним, «Лучше звоните Солу» — сериал, являющийся спин-оффом шоу «Во все тяжкие», над созданием которого работает всё тот же Винс Гиллиган. Ранее режиссёр и продюсер заявил, что в кадре вновь могут появиться Брайан Крэнстон и Аарон Пол в образах Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

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