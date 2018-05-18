Ди Каприо и Спилберг снимут фильм о 18-м президенте США Улиссе Гранте

Лос-Анджелес, США, , 15:23 — REGNUM Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Стивена Спилберга, который будет посвящен жизни 18-го президента США Улисса Гранта, об этом 18 мая сообщил портал The Hollywood Reporter.

Над созданиеv сценария фильма будет работать Дэвид Джеймс Келли («Робин Гуд: Начало»), в роли продюсеров выступят Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Дэвиссон («Закон ночи», «Из пекла»). Издание отмечает, что дата выхода фильма пока не называется и по этому поводу есть большие вопросы, поскольку Стивен Спилберг сейчас занят как минимум в трёх проектах.

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Напомним, Леонардо Ди Каприо уже дал согласие на съёмки в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Он также сыграет великого Леонардо да Винчи в будущем фильме Paramount.

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