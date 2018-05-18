Вышел трейлер фильма о последних днях Майкла Джексона

Нью-Йорк, США, , 14:09 — REGNUM Вышел трейлер биографического фильма о жизни культового музыканта Майкла Джексона, картина называется «Последние дни Майкла Джексона» («Last Days of Michael Jackson»), ролик был опубликован 18 мая на YouTube-канале Michael Jackson Russia.

Предстоящий фильм будет рассказывать о жизни популярного певца, в нём будут присутствовать рассказы близких поп-идола и его уникальные интервью, которые ранее никогда не были опубликованы. Производством фильма занимался телеканал ABC.

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Напомним, в мае 2017 года вышел байопик «Майкл Джексон: В поисках Неверленда», который снял режиссёр Дайан Хьюстон. В его основу легла книга, которую написали бывшие телохранители Джексона Билл Уитфилд и Джавон Бирд.

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