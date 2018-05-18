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Французский режиссер Гаспар Ноэ признался в употреблении наркотиков

Культура

Он признался в том, что принимал их, когда создавал один из своих фильмов

Канны, Франция, 18 мая 2018, 13:51 — REGNUM  Французский режиссёр Гаспар Ноэ признался в употреблении наркотиков, он заявил, что употреблял их при подготовке к съёмкам своего фильма «Вход в пустоту», который вышел в 2009 году, об этом 18 мая сообщил портал «Культуромания».

Режиссёр добавил, что на данный момент он не употребляет наркотических веществ, а также рассказал, что самое худшее в его жизни случалось в те моменты, когда он злоупотреблял алкоголем.

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Напомним, ранее в сеть был выложен трейлер нового фильма Ноэ «Климакс», режиссер заявил, что в основу картины легли события, произошедшие в Париже в 1996 году. Самым известным фильмом Гаспара Ноэ является лента «Необратимость», в которой главные роли исполнили Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

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