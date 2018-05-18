Marvel обойдётся без Чедвика Боузмана при создании «Чёрной Пантеры 2»

Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM При съёмках продолжения фильма «Чёрная пантера» студия Marvel может обойтись без Чедвика Боузмана, роль главного героя может исполнить другой актер, заявил продюсер картины Нейт Мур, его слова 17 мая передал портал Cinema Blend.

Мур пояснил, что костюм Черной Пантеры имеет такую же важность, как и человек, который его носит, поэтому в данном случае студия ничем не ограничена, есть много способов продолжить историю. В частности, в роли главного героя может выступить сестра Т`Чаллы Шури или его соперник М`Баку.

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Напомним, сумма общемировых сборов фильма «Чёрная пантера» составила более $696 млн. На данный момент нет информации об актёрском составе второй части фильма. Райан Куглер также пока что не дал согласие на участие в проекте.

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