Вин Дизель запустит новую франшизу, снявшись в фильме «Мышцы»

Лос-Анджелес, США, , 09:59 — REGNUM Вин Дизель снимется в экшн-комедии «Мышцы» (Muscle), производством которой займётся кинокомпания STXfilms, её представители надеются на то, что фильм в итоге вырастет в ещё одну известную франшизу, об этом 17 мая сообщил портал Hollywood.

По мнению главы STXfilms Адама Фогльсона картина «Мышцы» будет идеальным сочетанием экшн-фильма и комедии. В роли продюсеров проекта выступит сам Вин Дизель, Саманта Винсент («Три икса: Мировое господство», «Риддик») и Реджинальд Хадлин («Джанго освобождённый»).

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Напомним, Вину Дизелю сейчас 50 лет, девятая часть фильма «Форсаж», в которой он вновь сыграет главную роль, должна выйти в 2020 году. Он также является продюсером четвертой части фильма «Три икса», дата выхода которого ещё не назначена.

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