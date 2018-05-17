Дворецкий Бэтмена получит собственный сериал от создателей «Готэма»

Лос-Анджелес, США, , 10:02 — REGNUM Дворецкий Бэтмена Альфред Пенниуорт получит собственный сериал, шоу будет показывать телеканал Epix, а заниматься проектом будут создатели «Готэма», об этом 16 мая сообщил портал Collider.

Созданием сценария займётся Бруно Хеллер («Менталист», «Рим»), а в кресло режиссера сядет Дэнни Каннон («Судья Дредд», «Под прикрытием»). Пока не известно имя актера, который исполнит роль Пенниуорта, однако это будет не Шон Петруи, который сыграл дворецкого в «Готэме».

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Напомним, 13 мая 2018 года стало известно, что телеканал Fox продлил сериал «Готэм» на пятый сезон. Бруно Хеллер и Дэнни Каннон исполняют в этом проекте роли исполнительных продюсеров.

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