Вышел постер нового сериала «Зачарованные» с новыми актёрами

Лос-Анджелес, США, , 09:41 — REGNUM Телеканал CW перезапускает франшизу «Зачарованные», он уже заказал производство нового сериала и опубликовал в сети постер, на котором изображены актеры, исполняющие главные роли, изображение было опубликовано 16 мая на портале Comicbook.

В новой версии шоу сестёр-ведьм сыграют Сара Джеффри (Мэгги), Мелони Диаз (Мэл) и Мэделин Мэнток (Мейси). Отмечается, что на данный момент CW заказал лишь один сезон, но если шоу найдёт своих поклонников, то будет принято решение о его продлении.

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Напомним, оригинальный сериал «Зачарованые» выходил на телеканале The WB Television Network в период с 1998 по 2005 годы. Главные роли в нём исполняли Шеннен Доэрти, Холли Мари Комбс и Алисса Милано.

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