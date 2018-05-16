Сергей Лукьяненко высказался по поводу фильма «Черновик»

Москва, , 11:02 — REGNUM Сергей Лукьяненко считает, что фильм «Черновик» Сергея Мокрицкого сохранил главную идею его одноименного романа, об этом российский писатель-фантаст рассказал 16 мая в интервью «Известиям».

Лукьяненко заявил, что фильм Мокрицкого — это не тот случай, когда автор произведения в ужасе смотрит на результат киноадаптации.

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Он отметил — режиссёр хорошо знает его книгу и к переносу событий на экран подходил очень бережно, притом что избежать отличий было невозможно, поскольку язык литературы и кинематографа различается.

Писателю понравилась работа актёров, он высоко отметил вклад Никиты Волкова и Евгения Ткачука. По поводу своего эпизодического появления в кадре автор сказал, что это очень интересный опыт — оказаться в мире своего романа, но он не готов играть роли второго плана.

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Лукьяненко сообщил, что сейчас он работает над новым романом «Проблема пятого уровня», который выполнен в жанре космической саги. Он заявил, что тема космоса сейчас вновь становится модной и ему самому вдруг захотелось «вернуться в космос».

Напомним, премьера фильма «Черновик» пройдёт в России 25 мая 2018 года. Над созданием сценарной адаптации работали Максим Бударин, Сергей Артимович, Денис Курышев и Ольга Собенина.

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