Более 100 зрителей ушли с показа нового фильма Ларса фон Триера

Канны, Франция, , 19:10 — REGNUM Более ста человек покинули кинозал во время премьерного показа нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» в рамках Каннского фестиваля, передаёт Variety.

Как отмечается, многие из зрителей сочли картину датского режиссёра отталкивающей.

«Это отвратительно», — заявила одна из зрительниц, покидавших зал.

Издание сообщает, что на момент окончания фильма балкон кинозала был наполовину пуст. Тем не менее оставшиеся зрители сопроводили фильм продолжительными овациями.

Напомним, в новой ленты Ларса фон Триера рассказывает о серийном убийце по имени Джек, которого сыграл Мэтт Диллон. В съемках картины также приняли участие Райли Кио, Ума Турман и Бруно Ганц.

Фильм был показан на Каннском фестивале вне конкурса.

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