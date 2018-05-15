Более 100 зрителей ушли с показа нового фильма Ларса фон Триера

Канны, Франция, 15 мая 2018, 19:10 — REGNUM Более ста человек покинули кинозал во время премьерного показа нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» в рамках Каннского фестиваля, передаёт Variety.
Как отмечается, многие из зрителей сочли картину датского режиссёра отталкивающей.
«Это отвратительно», — заявила одна из зрительниц, покидавших зал.
Издание сообщает, что на момент окончания фильма балкон кинозала был наполовину пуст. Тем не менее оставшиеся зрители сопроводили фильм продолжительными овациями.
Напомним, в новой ленты Ларса фон Триера рассказывает о серийном убийце по имени Джек, которого сыграл Мэтт Диллон. В съемках картины также приняли участие Райли Кио, Ума Турман и Бруно Ганц.
Фильм был показан на Каннском фестивале вне конкурса.
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