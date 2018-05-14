Китайская компания снимет фильм по комиксу Стэна Ли

Лос-Анджелес, США, , 11:27 — REGNUM Комикс культового графического романиста Стэна Ли The Virtue of Vera Valiant будет экранизирован, китайская Tianying Media заключила соответствующую сделку с его компанией Pow! Entertainment, об этом 13 мая сообщило издание Сomicbook.

Фильм получит название «Последний курорт» (The Last Resort), созданием сценарной адаптации занимался сам Стэн ли совместно с Бобом Андервудом («Сумеречная зона»).

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Они займут должности исполнительных продюсеров, как и другие участники проекта — Шери Розенберг Келтон и Рэнди Мнедельсон («Убийца внутри меня»).

В центре повествование нового фильма будет находиться женщина, которая унаследовала курортный отель, расположенный в космосе. Этот комикс Стэн Ли выпустил в 1977 году.

На данный момент идут поиски режиссёра, сообщается, что Tianying Media ведет переговоры с ведущими китайскими кинематографистами, работающими в жанре комедии.

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Напомним, Стэну Ли сейчас 95 лет, в конце 2017 года он стал жертвой мошенничества, а в апреле 2018 года в СМИ появилась информация о том, что с ним жестоко обращались его родственники. Позже Ли опроверг эту информацию и угрожал подать в суд на тех, кто её распространил.

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