Режиссер «Звездных войн»: «Русские боты» хотели спасти злодея фильма

Лос-Анджелес, США, , 10:06 — REGNUM Создатель фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон увидел «российский след» в ситуации нападения на его страницу в Twitter фанатов такого «тоталитарного» персонажа как генерал Хакс, об этом 14 марта сообщил портал The Moscow Times.

Режиссер рассказал об этом в документальном фильме «Режиссер и джедаи», он сообщил, что на раннем этапе создания картины его страница была буквально атакована «русскими ботами», которые хотели предотвратить смерть Хакса.

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Он увидел, что владельцы этих аккаунтов действовали весьма скоординировано и у Джонсона возник вопрос по поводу того, зачем им так нужен этот персонаж.

Сам режиссер не стал делать в фильме какие-либо выводы, но их сделали некоторые издания.

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В частности, портал Filmschoolrejects предположил, что эта атака была произведена русскими из любви к тоталитаризму, который олицетворял собой генерал Хакс.

Напомним, этот персонаж киновселенной «Звездные войны» виновен в уничтожении миллионов граждан Новой Республики. Он представлен в фильме как хладнокровный военный, который спокойно может принять подобное решение.

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