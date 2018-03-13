Арья Старк из «Игры престолов» могла быть другой из-за свинофермы

Лос-Анджелес, США, , 15:41 — REGNUM Мэйси Уильямс, хорошо известная поклонникам сериала «Игра Престолов» по своей роли Арьи Старк могла не получить её из-за за пропущенного кастинга, актриса рассказала об этом 12 марта в интервью изданию InStyle.

Особый интерес представляет та причина, по которой Уильямс могла пропустить прослушивание — она собиралась в поездку на свиноферму (зачем — издание не уточняет).

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Изначально Уильямс вообще планировала заняться балетом. Она усиленно занималась пока один из менеджеров, находящийся в поиске молодых талантов, не заметил её на одном из мероприятий.

Как бы то ни было, будущая исполнительница роли Арьи Старк попала на то самое прослушивание и получила роль, которая оказала влияние на всю её последующую жизнь.

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Издание отмечает, что премьера сериала состоялась всего через несколько дней после того, как Уильямс исполнилось 14 лет.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что другая звезда «Игры престолов» — Джейсон Момоа снимется в ремейке культового готического боевика «Ворон». Картина должна выйти на большие экраны в октябре 2019 года.

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