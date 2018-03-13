Наина Ельцина о Табакове: он был настоящим русским интеллигентом

Москва, , 08:57 — REGNUM Настоящим русским интеллигентом назвала ушедшего из жизни народного артиста СССР Олега Табакова супруга первого президента России Наина Ельцина в своих соболезнованиях Марине Зудиной, супруге Табакова, сообщает 12 марта пресс-служба Ельцин-центра.

«Чем больше было в жизни светлого и радостного, тем тяжелее потеря. Вы прожили жизнь рядом с удивительным человеком. Он был настоящим русским интеллигентом — сильным, добрым, глубоким», — говорится в сообщении Ельциной.

Она отметила, что артисту была присуща верность своему делу, а его успех был следствием огромной интеллектуальной работы. Такая работа опиралась на широкую образованность артиста, его знание и понимание русской и мировой культуры.

Ельцина напомнила, что Табакова ценили ученики его «Табакерки», коллеги по «Современнику» и по Московскому художественному театру, для которых артист был учителем и другом.

Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он проделал большой путь от театрального кружка «Молодая Гвардия» при Дворце пионеров и школьников в городе Саратове до руководителя одного из ведущих театров страны.

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За его плечами участие в более чем 100 фильмах, и примерно таком же количестве театральных постановок.

Благодаря творческим достижениям Табаков в 1967 году был награжден Государственной премией СССР, а в 1988 году был удостоен звания народного артиста СССР. В 2002 году Олег Табаков получил премию президента РФ в области литературы и искусства, премии «Золотой овен», «Золотая маска», премию им. Станиславского и многие другие.

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